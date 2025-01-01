Коли розпочнуться осінні канікули в Луцькій громаді: подробиці
Сьогодні, 21:15
На канікули діти підуть 27 жовтня, а повернуться за парти 3 листопада, повідомив у коментарі misto.media директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
У всіх школах громади учні відпочиватимуть одночасно.
Зимові канікули у школярів триватимуть два тижні: з 25 грудня до 7 січня. Нагадаємо, відповідно до рекомендацій МОН, їхня тривалість у закладах освіти протягом навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.
Загалом у Луцькій громаді є 38 закладів загальної середньої освіти.
