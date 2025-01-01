У нововолинському ліцеї розвалили туалет з початком навчання: деталі





Чому ремонт не зробили за час канікул, дізнавались журналісти сайту



Відвідавши ліцей, міський голова Нововолинська Борис Карпус у фейсбуці зазначив:



«До початку навчального року, на жаль, не встигли. Але ремонт ведеться активно. Стараються закінчити чимшвидше. Шукаємо фінансування, щоб після закінчення ремонту в цих туалетах, можна було модернізувати й інші».



У коментарях до посту Інна Іщук зауважила:



«Можливо потрібно було виділити кошти на санвузли,а не на заміну вікон у міській раді».



Окрім цього люди обурюються, що ремонт туалету не зробили за час канікул, а розпочали під час навчання.



Також звертають увагу, що ремонтів вбиралень потребують й інші школи Нововолинська.



«Ремонти в туалетах потрібно поробити по всіх ліцеях а не тільки в 7. Тому що у всіх така ж сама ситуація. Напевно потрібно фотографувати і виставляти на показ», – пише Людмила Власюк.



З цим у коментарях погодився Борис Карпус:



«Звісно, що потрібно у всіх, але наші ліцеї вже мають фінансову автономію, тож можна звертатися напряму до директорів, вони можуть визначати, куди скерувати кошти».



Ми розпитали директора навчального закладу Сергія Трофимчука, чому ремонт не зробили під час літніх канікул, а розпочали тільки зараз.



«Були виділені кошти нам 15 серпня сесією міськради, через те така затримка. Знайшли підрядника, треба було проєктно-кошторисну документацію виготовити і почали, як тільки могли», – пояснив директор ліцею.



У коментарях же люди зазначають, що ремонтні роботи розпочали після того, як батьки забили на сполох і виставили фото в соцмережах.



Міський голова заперечив, що ремонт був розпочатий внаслідок розголосу. При цьому повідомив, що запит від ліцею на виділення міськрадою коштів надійшов тільки у липні цього року.



«Лист з проханням про виділення коштів надійшов в липні і в серпні кошти були закладені в бюджет. Далі тендерні процедури. Розголос був в вересні», – відповів на це Карпус.



Попри ремонтні роботи в одному, за словами Трофимчука, проблеми із туалетами у школі немає.



«У нас в школі наявні 12 туалетів, тому ніяких проблем немає, діти ходять. Там, де ремонт триває, дітей пересадили в інші класи, щоб не заважало навчально-виховному процесу. Якби це заважало освітньому процесу, то ми б не робили, а так у нас є можливість проводити ремонт», – запевнив він.

