ЗАЕС сьомий день на генераторах, один із них уже зламався, - Зеленський





Як повідомляє Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.



"Вже сьомий день – і раніше, до речі, не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі", - сказав він.



За словами президента, станція зараз забезпечується електрикою від дизель-генераторів, які не призначені для роботи у такому режимі. Зеленський наголосив, що один із генераторів уже вийшов з ладу.



"Саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки", - заявив Зеленський

