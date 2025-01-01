ЗАЕС сьомий день на генераторах, один із них уже зламався, - Зеленський
30 вересня, 23:19
На Запорізькій атомній електростанції вже сьомий день триває аварійна ситуація. АЕС працює на генераторах.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.
"Вже сьомий день – і раніше, до речі, не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі", - сказав він.
За словами президента, станція зараз забезпечується електрикою від дизель-генераторів, які не призначені для роботи у такому режимі. Зеленський наголосив, що один із генераторів уже вийшов з ладу.
"Саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки", - заявив Зеленський
