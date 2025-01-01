Чи очікувати магнітні бурі 1 жовтня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 1 жовтня: прогноз
У середу, 1 жовтня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Напередодні сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

За минулу добу на Сонці зафіксували 14 спалахів класу С та чотири спалахи, найбільшим з яких став М1,2. Сонячні спалахи M-класу є середніми, які можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

За даними meteoagent, 1 жовтня очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень). Такі бурі вважаються незначними та часто залишаються непоміченими.


