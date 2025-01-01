Курс валют на 1 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,14 (-17 коп.)



Курс євро

1 євро — 48,30 (-14 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,31 (-3 коп.)

