1 жовтня на Волині: гортаючи календар

1 жовтня Україна відзначає День захисників і захисниць України. З цієї нагоди о 9:00 загиблі оборонці будуть вшановані загальнонаціональною хвилиною мовчання. 1 жовтня - день Покрови Пресвятої Богородиці.Також сьогодні день народження відзначають начальник Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, голова громадської організації "Спілка Власників Зброї Волині"За православним календарем 1 жовтня іменини відзначають: Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Віра.ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.Щорічно в усьому світі 1-го жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку, який виник з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН 14-го грудня 1990-го року.1 жовтня 1975 року за рішенням ЮНЕСКО заснований Міжнародний день музики. Одним із ініціаторів установи Міжнародного дня музики є композитор Дмитро Шостакович.Також 1 жовтня відзначають Всесвітній день вегетаріанства, Міжнародний день кави.У Луцьку цього дня у 2011 році на боковій стіні драмтеатру відкрили погруддя Шевченка.