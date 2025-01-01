У місті на Волині тарифи на тепло для населення залишаються без змін

На черговому засіданні виконавчого комітету Володимирської міської ради стало встановлення тарифів на теплову енергію та послуги КП «Володимиртепло». Як наголосили у міськраді, тарифи для населення не змінюватимуться, а для інших категорій споживачів зростання буде мінімальним.Про це інформує сайт громади.Начальниця відділу економічного розвитку, проєктної діяльності та залучення інвестицій Оксана Виваль доповіла про встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання тепла та гарячої води, які надає КП «Володимиртепло». Вона зазначила, що процедура дотримана відповідно до чинного законодавства.Через продовження дії мораторію тарифи для населення залишаються незмінними на рівні, що діяв до 24 лютого 2022 року. Водночас для інших категорій споживачів встановлюються економічно обґрунтовані тарифи: для бюджетних установ зростання не відбудеться, а для інших споживачів воно складе лише 2,1%.Такий показник вдалося досягти завдяки оптимізації витрат та проведенню модернізації підприємства, зокрема за кошти місцевого бюджету. Міський голова Ігор Пальонка підкреслив, що тариф для населення на теплопостачання не підніматиметься.