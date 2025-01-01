У Луцьку скаржаться на гори сміття та вечірні дискотеки в центрі міста

У Луцьку скаржаться на гори сміття та вечірні дискотеки в центрі міста
На Театральному майдані Луцька щодня збираються десятки людей для відпочинку. Проте на ранок наступного дня залишаються великі купи сміття.

До видання ВСН звернулися небайдужі лучани, які щодня проходять повз ці місця. Цього разу сміття накопичилося на території між Палацом культури та драмтеатром ім. Тараса Шевченка.

«Я все розумію, молодь відпочиває, але залишати після себе такий свинарник — це не нормально. В них вдома такий самий бардак?» — каже Ірина, лучанка, яка щоранку спостерігає наслідки «посиденьок» молоді з вікна своєї квартири.

«А як тепло було, то кожен вечір під вікнами були дискотеки. Кричать, і чорт його знає, що витворяють. Я ніби й не проти того, молоді хочуть відпочити. Але й терпіти це все теж недобре, ні в магазин спокійно вийти, ні дитину вкласти спати нормально неможливо».

Мешканці сподіваються, що міська влада та самі відпочивальники звернуть увагу на проблему. Адже чисте та тихе середовище у центрі міста важливе для всіх — і для молоді, і для людей, які тут живуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У нововолинському ліцеї розвалили туалет з початком навчання: деталі
Сьогодні, 22:12
У Луцьку скаржаться на гори сміття та вечірні дискотеки в центрі міста
Сьогодні, 21:45
Коли розпочнуться осінні канікули в Луцькій громаді: подробиці
Сьогодні, 21:15
На Волині зустріли Андрія Ховхуна, який повернувся після 3,5 року полону
Сьогодні, 20:38
Боратинська громада продовжує допомагати ЗСУ – передали технічні засоби на 14 млн грн
Сьогодні, 20:16
Медіа
відео
1/8