Волинський кордон намагалися незаконно перетнути троє жителів Київщини
На Волині прикордонники затримали трьох порушників.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Учора на території Ковельського району військовослужбовці Волинського прикордонного загону припинили спробу порушення державного кордону групою осіб.

Інформацію про можливе правопорушення прикордонники отримали від співробітників оперативно-розшукового підрозділу. В ході її реалізації прикордонний наряд за кілька метрів від держрубежу виявив трьох невідомих осіб. Коли ті зрозуміли, що їх помітили – кинулися навтьоки. Згодом прикордонники наздогнали та затримали порушників. Ними виявилися жителі Київської області, віком 25, 37 та 41 рік.

Відносно чоловіків складено адмінматеріали за ст. 204-1 КУпАП. Остаточне рішення по справі ухвалюватиме суд.

