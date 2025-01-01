Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 1 – 5 жовтня





Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть сповнені пригод вистави. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів, їхньою майстерністю, проживатимуть справжню авантюрну історію.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 1 до 5 жовтня.



У театрі – подія до Дня захисників і захисниць! Вдвадцяте на основній сцені!



У середу, 1 жовтня о 18:00 – концерт-вистава на дві дії «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)». Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години 5 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



«Постановка оживить реалії наших прадідусів та прабабусь, розкаже, як вони боролися, любили, ненавиділи, зраджували, захищали, що відстоювали, і у що вірили... І сьогодні також ми, українці, відвойовуємо не лише території, а й справедливість, пам'ять, правду – саме це зберігає культура. Саме це ми передамо нащадкам», – авторка Дарина Гребенко.



Квитки на концерт вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Вдвадцяте на камерній сцені!



У суботу, 4 жовтня о 18:00 – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).



Талановитий драматург написав комедію для театру «Академія сміху» за мотивами шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта». Цензор Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал.



Є особливі недільні ранки — коли казка стає ближчою…



У неділю, 5 жовтня о 12:00 – музична казка-фентезі на дві дії «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Ця історія про всесвітньо відомих героїв зачарує дітей яскравими образами, запальними танцями, драйвовими піснями, Керролівською мудрістю та, звичайно ж, цікавими пригодами. А дорослим нагадає щось дуже-дуже важливе...



Глядачі зможуть підглянути за тим, що відбувається у готельному номері, де зустрілися впливовий політик і його чарівна секретарка... В дев'яносте на основній сцені!



У неділю ввечері, 5 жовтня о 17:00 – комедія на дві дії «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



У кожного в житті бували моменти, коли, все, що робиш, обертається проти і, намагаючись залагодити ситуацію, що виникла, лише ускладнюєш її... А, коли ви – помічник Прем’єра? А, коли ускладнюючим моментом є виявлення на вікні шикарного номеру п’ятизіркового готелю... Власне з цього і розпочинається неймовірне.



