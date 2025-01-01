Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 1 – 5 жовтня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.
Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть сповнені пригод вистави. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів, їхньою майстерністю, проживатимуть справжню авантюрну історію.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 1 до 5 жовтня.
У театрі – подія до Дня захисників і захисниць! Вдвадцяте на основній сцені!
У середу, 1 жовтня о 18:00 – концерт-вистава на дві дії «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)». Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години 5 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
«Постановка оживить реалії наших прадідусів та прабабусь, розкаже, як вони боролися, любили, ненавиділи, зраджували, захищали, що відстоювали, і у що вірили... І сьогодні також ми, українці, відвойовуємо не лише території, а й справедливість, пам'ять, правду – саме це зберігає культура. Саме це ми передамо нащадкам», – авторка Дарина Гребенко.
Квитки на концерт вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Вдвадцяте на камерній сцені!
У суботу, 4 жовтня о 18:00 – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).
Талановитий драматург написав комедію для театру «Академія сміху» за мотивами шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта». Цензор Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал.
Є особливі недільні ранки — коли казка стає ближчою…
У неділю, 5 жовтня о 12:00 – музична казка-фентезі на дві дії «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Ця історія про всесвітньо відомих героїв зачарує дітей яскравими образами, запальними танцями, драйвовими піснями, Керролівською мудрістю та, звичайно ж, цікавими пригодами. А дорослим нагадає щось дуже-дуже важливе...
Глядачі зможуть підглянути за тим, що відбувається у готельному номері, де зустрілися впливовий політик і його чарівна секретарка... В дев'яносте на основній сцені!
У неділю ввечері, 5 жовтня о 17:00 – комедія на дві дії «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
У кожного в житті бували моменти, коли, все, що робиш, обертається проти і, намагаючись залагодити ситуацію, що виникла, лише ускладнюєш її... А, коли ви – помічник Прем’єра? А, коли ускладнюючим моментом є виявлення на вікні шикарного номеру п’ятизіркового готелю... Власне з цього і розпочинається неймовірне.
