Годинник переводять на зимовий час: як це пережити

Годинник переводять на зимовій час: як це пережити





Противники переведення годинників наполягають на тому, що в наш час ця процедура втратила будь-який сенс. Крім того, вона завдає шкоди людському організму. Особливо важко перехід на зимовий час переживають діти і люди похилого віку, а також люди з хронічними захворюваннями. Так як у кожної людини виробляються свої біоритми, для їх зміни потрібен якийсь час, передає



Крім того, переведення годинників може погіршити самопочуття, порушивши біологічні ритми людини.



Серед ознак поганого самопочуття в період переведення часу:



втома



втрата концентрації



невчасний апетит



дискомфорт шлунково-кишкового тракту



загострення серцево-судинних проблем



часто зміна настрою



Що потрібно робити:



У ці дні потрібно спробувати мінімізувати психологічний тиск, пом’якшити свій графік та не планувати нічого важливого, оскільки можуть бути нюанси з концентрацією уваги.



Потрібно стежити, щоб не було дефіциту сну, зменшити фізичну активність та більше відпочивати.



Також варто зважати на циркадні ритми, зокрема в нас є вікно, коли виробляється найбільше мелатоніну — гормону, який відповідає за сон. Якщо пропустити цей час і продовжувати активність, кількість цього гормону падає і людині важче заснути. Якщо вона й засинає, то сон буде більш поверхневим, чутливим. Загалом для дорослих рекомендація йти спати не пізніше 23.00 години. Якщо ми говоримо про дітей, то залежно від віку — від 18-19.00 години до 21.00. Для школярів — до 22.00.



Нагадаємо, що Україна входить до переліку з 70 країн світу, де навесні та восени традиційно переводять стрілки годинників. А 120 країн такої практики не мають.

