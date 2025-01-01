Курс валют на 28 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,49 (+8 коп.)



Курс євро

1 євро — 48,71 (+6 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,42 (+2 коп.)

Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 28 вересня. Долар додав ще 8 коп. Євро зріс на 6 коп. Польський злотий - на 2 коп.

