Курс валют на 28 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 28 вересня. Долар додав ще 8 коп. Євро зріс на 6 коп. Польський злотий - на 2 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,49 (+8 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,71 (+6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,42 (+2 коп.)
