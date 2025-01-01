Чи очікувати магнітні бурі 28 вересня: прогноз

У неділю, 28 вересня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, проте суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу, які є середніми з великих спалахів.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

За даними meteoagent, 28 вересня очікується магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень). Такі бурі вважаються незначними та часто залишаються непоміченими.

