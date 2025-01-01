Україна запускає експорт зброї: Зеленський назвав країни, від яких є великий запит





Про це повідомляє Володимира Зеленського 27 вересня.



Глава держави пояснив, що Україна дозволить продаж лише тих видів озброєння, які не є дефіцитними для армії.



"Щодо питання контрольованого експорту різної зброї, чому я його говорю, що це контрольовано, з якої не має дефіциту в української армії. Саме так ми підходимо до цього питання, тому що пріоритет - ЗСУ", - наголосив Зеленський.



Пріоритети розподілу

За його словами, передусім українська зброя має зміцнювати фронт, а лише потім іти на експорт.



"Перший пріоритет - це фронт, другий - наші арсенали і тільки третій пріоритет - керований експорт", - уточнив президент.



Куди підуть гроші від продажу



Доходи від експорту надлишкових зразків спрямують на закупівлю та виробництво того, чого бракує найбільше - насамперед дронів і сучасних систем перехоплення.



"Мати гроші від цього експорту і витрачати їх на дефіцитний дрон і перехоплювачі, і далекобійні засоби - на що не вистачає грошей", - сказав він.



Географія попиту



Україна вже має представництва в Європі, США та на Близькому Сході. Крім того, з’явилися нові пропозиції від кількох африканських країн.



"На майданчику Генасамблеї ООН є домовленість з африканським континентом, у мене вже є пропозиції кількох африканських країн. Ми вже і обрали країну, і ще подивимося - там великий є запит", - повідомив Зеленський.



За словами президента, найближчим часом уряд оприлюднить конкретику щодо країн і умов, з якими працюватиме Україна у сфері оборонного експорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Крім Європи, США та Близького Сходу, українською зброєю активно цікавляться країни Африки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України27 вересня.Глава держави пояснив, що Україна дозволить продаж лише тих видів озброєння, які не є дефіцитними для армії."Щодо питання контрольованого експорту різної зброї, чому я його говорю, що це контрольовано, з якої не має дефіциту в української армії. Саме так ми підходимо до цього питання, тому що пріоритет - ЗСУ", - наголосив Зеленський.Пріоритети розподілуЗа його словами, передусім українська зброя має зміцнювати фронт, а лише потім іти на експорт."Перший пріоритет - це фронт, другий - наші арсенали і тільки третій пріоритет - керований експорт", - уточнив президент.Доходи від експорту надлишкових зразків спрямують на закупівлю та виробництво того, чого бракує найбільше - насамперед дронів і сучасних систем перехоплення."Мати гроші від цього експорту і витрачати їх на дефіцитний дрон і перехоплювачі, і далекобійні засоби - на що не вистачає грошей", - сказав він.Україна вже має представництва в Європі, США та на Близькому Сході. Крім того, з’явилися нові пропозиції від кількох африканських країн."На майданчику Генасамблеї ООН є домовленість з африканським континентом, у мене вже є пропозиції кількох африканських країн. Ми вже і обрали країну, і ще подивимося - там великий є запит", - повідомив Зеленський.За словами президента, найближчим часом уряд оприлюднить конкретику щодо країн і умов, з якими працюватиме Україна у сфері оборонного експорту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію