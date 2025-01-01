28 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 28 вересня, день народження відзначає директорка КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради Любов Серба (на фото).
Також день народження святкують футболіст і тренер Олександр Кирилюк, журналістка і громадська діячка Наталія Самчинська, волонтер, депутат Ківерцівської міської ради Сергій Гетманчук.
28 вересня іменини відзначають чоловіки, яких назвали Микитами, Стефанами та Максимами.
Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!
У Луцьку цього дня у 2001 році почесним лучанином став народний артист України, художній керівник ансамблю «Світязь» Волинської обласної філармонії Василь Зінкевич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також день народження святкують футболіст і тренер Олександр Кирилюк, журналістка і громадська діячка Наталія Самчинська, волонтер, депутат Ківерцівської міської ради Сергій Гетманчук.
28 вересня іменини відзначають чоловіки, яких назвали Микитами, Стефанами та Максимами.
Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!
У Луцьку цього дня у 2001 році почесним лучанином став народний артист України, художній керівник ансамблю «Світязь» Волинської обласної філармонії Василь Зінкевич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
28 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна запускає експорт зброї: Зеленський назвав країни, від яких є великий запит
27 вересня, 23:19
Мільйон гривень компенсації: волинянин відповість за загибель вчительки
27 вересня, 22:12
Луцьк обійшов і Львів, і Київ: в яких містах оренда квартири «з'їсть» майже всю зарплату
27 вересня, 21:15
На війні загинув Герой з Волині Олександр Мишко
27 вересня, 20:38