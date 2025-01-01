28 вересня на Волині: гортаючи календар

28 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 28 вересня, день народження відзначає директорка КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради Любов Серба (на фото).

Також день народження святкують футболіст і тренер Олександр Кирилюк, журналістка і громадська діячка Наталія Самчинська, волонтер, депутат Ківерцівської міської ради Сергій Гетманчук.

28 вересня іменини відзначають чоловіки, яких назвали Микитами, Стефанами та Максимами.

Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!

У Луцьку цього дня у 2001 році почесним лучанином став народний артист України, художній керівник ансамблю «Світязь» Волинської обласної філармонії Василь Зінкевич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна запускає експорт зброї: Зеленський назвав країни, від яких є великий запит
27 вересня, 23:19
Мільйон гривень компенсації: волинянин відповість за загибель вчительки
27 вересня, 22:12
Луцьк обійшов і Львів, і Київ: в яких містах оренда квартири «з'їсть» майже всю зарплату
27 вересня, 21:15
На війні загинув Герой з Волині Олександр Мишко
27 вересня, 20:38
Медіа
відео
1/8