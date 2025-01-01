Мільйон гривень компенсації: волинянин відповість за загибель вчительки
Сьогодні, 22:12
За вчинення смертельної ДТП волинянину дали іспитовий термін і зобов’язали виплатити мільйон гривень.
Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, передають Волинські новини.
Інцидент стався близько 17:30 17 грудня 2021 року в Нововолинську. Керуючи автомобілем Toyota Camry, Руслан Р. наїхав на жінку, яка перетинала дорогу нерегульованим пішохідним переходом. У результаті ДТП потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, від яких померла. Як ми писали, жертвою стала завуч Нововолинського ліцею №6 Ольга Дацюк.
Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР особою, що спричинило смерть потерпілої).
На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину. Мовляв, їхав приблизно зі швидкістю 50 км/год, але кілька чинників перешкоджали руху: несприятлива погода, дрібний дощ, темна пора доби, осліплення зустрічним транспортом, обмежена видимість.
Перед самим переходом водій побачив двох людей. Він застосував екстрене гальмування, але не уникнув зіткнення з пішохідкою. Жінка, яка лежала на зустрічній смузі, отямившись, сильно кричала від болю. Водій викликав медиків, а коли проходив освідуваня в медзакладі, дізнався, що потерпіла померла.
Син потерпілої повідомив, що батько після втрати дружини дуже страждав і через рік у нього діагностували рак мозку. Стан батька був важким – той помер у серпні 2023-го. Чоловік залишився один і до сьогодні має моральні страждання. Представник потерпілого просив суд стягнути з водія 4,2 мільйона гривень моральної шкоди.
Про керманича відомо, що він раніше не судимий, працює, характеризується позитивно, утримує неповнолітню дитину, має проблеми зі здоров’ям. На думку Феміди, обвинувачений намагався примиритися з потерпілим і висловив чіткі наміри відшкодувати збитки.
Зважаючи на це, чотири роки позбавлення волі суд замінив двома роками іспитового строку. Також Руслан Р. на два роки зостанеться без водійського посвідчення і має виплатити мільйон гривень моральної шкоди синові померлої.
