Мільйон гривень компенсації: волинянин відповість за загибель вчительки





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, передають



Інцидент стався близько 17:30 17 грудня 2021 року в Нововолинську. Керуючи автомобілем Toyota Camry, Руслан Р. наїхав на жінку, яка перетинала дорогу нерегульованим пішохідним переходом. У результаті ДТП потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, від яких померла. Як ми писали, жертвою стала завуч Нововолинського ліцею №6 Ольга Дацюк.



Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР особою, що спричинило смерть потерпілої).



На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину. Мовляв, їхав приблизно зі швидкістю 50 км/год, але кілька чинників перешкоджали руху: несприятлива погода, дрібний дощ, темна пора доби, осліплення зустрічним транспортом, обмежена видимість.



Перед самим переходом водій побачив двох людей. Він застосував екстрене гальмування, але не уникнув зіткнення з пішохідкою. Жінка, яка лежала на зустрічній смузі, отямившись, сильно кричала від болю. Водій викликав медиків, а коли проходив освідуваня в медзакладі, дізнався, що потерпіла померла.



Син потерпілої повідомив, що батько після втрати дружини дуже страждав і через рік у нього діагностували рак мозку. Стан батька був важким – той помер у серпні 2023-го. Чоловік залишився один і до сьогодні має моральні страждання. Представник потерпілого просив суд стягнути з водія 4,2 мільйона гривень моральної шкоди.



Про керманича відомо, що він раніше не судимий, працює, характеризується позитивно, утримує неповнолітню дитину, має проблеми зі здоров’ям. На думку Феміди, обвинувачений намагався примиритися з потерпілим і висловив чіткі наміри відшкодувати збитки.



Зважаючи на це, чотири роки позбавлення волі суд замінив двома роками іспитового строку. Також Руслан Р. на два роки зостанеться без водійського посвідчення і має виплатити мільйон гривень моральної шкоди синові померлої.

