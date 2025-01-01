На війні загинув Герой з Волині Олександр Мишко
Сьогодні, 20:38
Внаслідок важкого поранення 27 вересня 2025 року помер уродженець Ковеля старший сержант Мишко Олександр Миколайович (22.04.1974 р.н.).
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
Олександр Мишко народився у м. Ковель, закінчив Ківерцівську ЗОШ №1 та Володимир-Волинське ВПУ, здобув фах електрика. Проживав у Ківерцях.
Захисник служив на посаді головного сержанта зенітно-ракетного взводу. Був люблячим чоловіком і батьком двох дітей.
У травні 2024 року воїн отримав важке поранення, тривалий час лікувався, мужньо долаючи біль. Проте 27 вересня серце Героя зупинилося.
Похорон відбудеться 29 вересня 2025 року.
Місце зустрічі процесії – м. Ківерці, перехрестя вулиць Пилипа Орлика та Луцької (молитва) – орієнтовно о 10:30.
Маршрут траурної процесії:
Зустріч на перехресті вул. Пилипа Орлика/Луцька – Луцька – Костюшко – Княгині Ольги – Соборності – Грушевського – Луцька – Пилипа Орлика – Комунальна – Вишневецького – Київська, 95 (рідна домівка, молитва за упокій).
Піша хода: вул. Київська, 95 – зупинка біля Гімназії №1 (прощальний дзвоник) – Ковельська – Незалежності – Шевченка – Свято-Покровський собор (заупокійне богослужіння).
Піша хода: вул. Шевченка – БК ім. М. Ковальова (хвилина мовчання, «Плине кача») – Шевченка – озеро «Молодіжне».
Посадка на транспорт – міське кладовище, Алея Слави.
Жителів громади просять долучитися до прощання з воїном та провести його в останню путь живим коридором шани.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
Олександр Мишко народився у м. Ковель, закінчив Ківерцівську ЗОШ №1 та Володимир-Волинське ВПУ, здобув фах електрика. Проживав у Ківерцях.
Захисник служив на посаді головного сержанта зенітно-ракетного взводу. Був люблячим чоловіком і батьком двох дітей.
У травні 2024 року воїн отримав важке поранення, тривалий час лікувався, мужньо долаючи біль. Проте 27 вересня серце Героя зупинилося.
Похорон відбудеться 29 вересня 2025 року.
Місце зустрічі процесії – м. Ківерці, перехрестя вулиць Пилипа Орлика та Луцької (молитва) – орієнтовно о 10:30.
Маршрут траурної процесії:
Зустріч на перехресті вул. Пилипа Орлика/Луцька – Луцька – Костюшко – Княгині Ольги – Соборності – Грушевського – Луцька – Пилипа Орлика – Комунальна – Вишневецького – Київська, 95 (рідна домівка, молитва за упокій).
Піша хода: вул. Київська, 95 – зупинка біля Гімназії №1 (прощальний дзвоник) – Ковельська – Незалежності – Шевченка – Свято-Покровський собор (заупокійне богослужіння).
Піша хода: вул. Шевченка – БК ім. М. Ковальова (хвилина мовчання, «Плине кача») – Шевченка – озеро «Молодіжне».
Посадка на транспорт – міське кладовище, Алея Слави.
Жителів громади просять долучитися до прощання з воїном та провести його в останню путь живим коридором шани.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Олександр Мишко
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 28 вересня
Сьогодні, 20:00
Зруйновану через обстріл частину багатоповерхівки в Луцьку демонтують за понад 9 з половиною мільйонів гривень
Сьогодні, 19:17
Які фруктові дерева варто посадити у жовтні: список
Сьогодні, 18:10