Зруйновану через обстріл частину багатоповерхівки в Луцьку демонтують за понад 9 з половиною мільйонів гривень





Договір про послуги демонтажу уклали 24 вересня 2025 року, пише



Управління капітального будівництва Луцької міської ради провело закупівлю робіт на демонтаж другої секції 9-поверхового будинку на вулиці Озерецькій у Луцьку, зруйнованої 6 червня внаслідок обстрілу росіянами. За підряд змагалося двоє: луцьке приватне підприємство «Форест-Україна» та товариство з обмеженою відповідальністю «Монтажбудюг» з Києва. Очікувана вартість робіт становила 10,9 мільйона гривень.



Луцька компанія спочатку запропонувала знести поруйновану частину будинку за близько 10,8 мільйона, а київська – за 9,6 млн гривень. Остаточну пропозицію учасник зі столиці не змінив, а от місцеве підприємство скинуло ціну. Договір управління міськради уклало з ПП «Форест-Україна» 24 вересня 2025 року.



Демонтувати другу секцію в лівій частині крупнопанельного будинку підрядник має до 31 грудня 2025 року включно.



У технічному завданні передбачено, що спочатку робітники мають викорчувати дерева біля будівлі, демонтувати дитячий майданчик, подбати, щоб демонтажу будівлі не заважали газові труби та електродроти. Далі підрядники мають закріпити міжповерхові перекриття, які унаслідок обстрілу мають тріщини і вигини та влаштувати підтримувальні конструкції. Це потрібно, щоб демонтувати окремі будівельні конструкції та забезпечити умови для евакуації майна і наступного демонтажу. Згодом розбиратимуть накриття покрівлі, стіни, підлогу, вікна, вийматимуть двері, ванни, раковини, іншу сантехніку, а також радіатори. Руйнувати бетонні й залізобетонні блоки, перекриття, плити балконів і сходові конструкції мають гідроножицями й гідромолотом. Підрядник також повинен вивезти будівельне сміття та переробити менші бетонні шматки у щебінь.



Будівельна фірма «Форест-Україна», що належить волинянам Роману та Олені Олійникам, – на ринку з 2010 року. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель. Проте влітку 2024 року ця компанія розбирала будівлі птахокомплексу «Губин» в Нововолинську, які знищила пожежа.



Щодо доходів, то, за даними Оpendatabot, торік фірма мала 111,1 млн гривень доходу та понад 4 млн чистого прибутку відповідно. Управління капітального будівництва Луцькради – у трійці серед замовників у цього приватного підприємства на платформі «Рrozorro».

