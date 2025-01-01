Спалив хату батька співмешканки: 36-річного волинянина судили вдесяте





Про це



Уночі 29 травня 2025 року дев'ять разів судимий до того чоловіка за допомогою легкозаймистої суміші нафтопродуктів підпалив будинок, який належить батькові його співмешканки.



На щастя, в оселі на той час ніхто не проживав.



Будинок згорів майже повністю.



Вироку обвинувачений очікував під вартою.



Суд призначив йому покарання у виді трьох років та шести місяців оформлення волі.

