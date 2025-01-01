Спалив хату батька співмешканки: 36-річного волинянина судили вдесяте

Прокурори Ковельської окружної прокуратури довели до суду винуватість 36-річного жителя села Ростань Ковельського району у знищенні чужого майна шляхом підпалу (ч.2 ст. 194 КК України).

Про це ВолиньUA повідомляє Ковельська окружна прокуратура.

Уночі 29 травня 2025 року дев'ять разів судимий до того чоловіка за допомогою легкозаймистої суміші нафтопродуктів підпалив будинок, який належить батькові його співмешканки.

На щастя, в оселі на той час ніхто не проживав.

Будинок згорів майже повністю.

Вироку обвинувачений очікував під вартою.

Суд призначив йому покарання у виді трьох років та шести місяців оформлення волі.

