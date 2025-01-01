У Луцьку відремонтують пам'ятні знаки на Театральному майдані
Сьогодні, 16:13
У Луцьку планують провести поточний ремонт пам’ятних знаків, які знаходяться на Театральному майдані.
Відповідна інформація міститься на сайті закупівель Prozorro, - інформує ВолиньUA.
Замовником робіт є КП "Луцькреклама". Послуги з поточного ремонту пам’ятних знаків «Небесна сотня» «Загинули за єдність України», «Герої нескореної України» що знаходяться на Театральному майдані в місті Луцьку оцінюються у 210 тисяч гривень.
Усі роботи мають бути завершені до кінця року.
