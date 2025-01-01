У Луцьку відремонтують пам'ятні знаки на Театральному майдані

У Луцьку відремонтують пам'ятні знаки на Театральному майдані
У Луцьку планують провести поточний ремонт пам’ятних знаків, які знаходяться на Театральному майдані.

Відповідна інформація міститься на сайті закупівель Prozorro, - інформує ВолиньUA.

Замовником робіт є КП "Луцькреклама". Послуги з поточного ремонту пам’ятних знаків «Небесна сотня» «Загинули за єдність України», «Герої нескореної України» що знаходяться на Театральному майдані в місті Луцьку оцінюються у 210 тисяч гривень.

Усі роботи мають бути завершені до кінця року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: знаки, Луцьк, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відремонтують пам'ятні знаки на Театральному майдані
Сьогодні, 16:13
Обрано голову волинського осередку Червоного Хреста України
Сьогодні, 15:09
Маневичі стали на дев’ять років молодшими: офіційно затверджено нову дату заснування селища
Сьогодні, 14:18
Без готівки – пішки: у Володимирі розгорівся скандал із маршрутками
Сьогодні, 13:11
Атака сарани на Волині: фахівці прогнозують час поширення
Сьогодні, 12:14
Медіа
відео
1/8