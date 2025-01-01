Обрано голову волинського осередку Червоного Хреста України

переобрано головою волинського осередку Червоного Хреста України.Таке рішення було схвалене більшістю делегатів XXV звітно-виборної-конференції обласної організації Товариства Червоного Хреста, про це пише Волинська обласна рада.Участь у роботі форуму взяли перший заступник голови обласної ради, Президент Товариства Червоного Хреста України, заступник гендиректора національного комітету ТЧХ України, керівник західного міжрегіонального офісу національного комітету ТЧХУ, представники правоохоронних органів, освітянської та медичної спільноти, а також фундатори і партнери організації.На початку роботи конференції до присутніх звернувся Президент Товариства Червоного Хреста України Микола Поліщук. «Люди мають здатність об’єднуватись у біді. Пригадую, як у перші роки великої війни, в часи блек-ауту для потреб водоканалу, медичних закладів та багатьох інших установ ми на Волині передавали потужні генератори від бельгійського Червоного Хреста, аби ми могли вижити. І у цьому є велика заслуга нашого товариства. Червонохресний рух не має права втомлюватися, він працює, розвивається і масштабується, ми маємо розуміння і підтримку багатьох країн Європи та світу. Гуманітарна місія повинна тривати. На Волині знайшли прихисток дуже багато людей зі сходу та півночі України. Тут на їх підтримку втілюються різноманітні прогарами та проєкти завдяки роботі національного комітету товариства та обласної організації під керівництвом Валентини Степанівни Пришко», - наголосив він. За значні досягнення у гуманітарній сфері Микола Поліщук вручив очільниці обласного осередку ТЧХ України Валентині Пришко найвищу нагороду Товариства Червоного Хреста – медаль «Почесна відзнака».Перший заступник голови Волиньради висловив вдячність керівництву українського та регіонального Товариства Червоного Хреста від голови Григорія Недопада та депутатського корпусу. «Не лише у війну, але й у мирний час ви завжди працювали та приходили на допомогу туди, де її потребували. Сьогодні ваша робота набула ще більшої ваги, а ваші гуманітарна місія та благодійні діяння є неоціненними, бо наближають нашу перемогу. Склалася дуже гарна традиція і співпраця Волинської обласної ради з обласним осередком Товариства Червоного Хреста в особі Валентини Степанівни. Багато медичних, освітніх та соціальних обласних комунальних закладів отримали затребувану благодійну допомогу. Зичу нашій обласній організації розвитку та процвітання і сподіваюся, що тісна співпраця триватиме», - підкресли він. За багаторічну сумлінну працю, активну громадянську позицію, вагомий особистий внесок у справу надання комплексної гуманітарної допомоги і підтримку найвразливіших верств населення Юрій Поліщук нагородив Валентину Пришко Почесною грамотою обласної ради.Під час звітно-виборної конференції Валентина Пришко відзвітувала перед делегатами та запрошеними про результати роботи організації протягом 2021 – 2025 років. За підсумками голосування її було переобрано на посаду голови Волинської обласної організації ТЧХ України ще на найближчі 5 років. Також було оновлено персональний склад членів ревізійної комісії, правління, а також обрано делегатів на З’їзд Товариства Червоного Хреста України.