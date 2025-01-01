Без готівки – пішки: у Володимирі розгорівся скандал із маршрутками





Учора на сесії міської ради депутат Сергій Литвин порушив питання щодо ситуації на території автостанції у Володимирі, розповіла журналістка Жанна Білоцька, передає



За його словами, пасажирам, які користуються електронними квитками, відмовляють у посадці до транспорту.



«Причина – несплата автостанційного збору. Я вже подав відповідний запит на адресу керівництва автостанції та очікую офіційної відповіді. Така практика є неприпустимою, адже обмежує права громадян, які користуються сучасними сервісами оплати. Проблему необхідно якнайшвидше усунути», – наголосив депутат.



Жанна Білоцька поспілкувалася із містянами, які скаржаться на схожі ситуації. За їхніми словами, контролери на автостанції відмовляли у посадці, рекомендувавши здійснити її за межами території.



За коментарем журналістка звернулася до начальниці відділу перевезень ПрАТ «ВОПАС» Лариси Бондарчук.



У відповіді вона зазначила, що згідно з Постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» п. 5 ст. 114 та 116 «Організація роботи автостанцій, продаж та переоформлення проїзних документів» правилами передбачено, що всі пасажири, незалежно від того, де був придбаний квиток, повинні сплатити автостанційний збір.



Посадовиця уточнила, що якщо перевізник доручає іншому агенту продаж квитків на свої рейси, він має повідомити його про необхідність сплати збору. У Володимирі його розмір становить 10% від вартості квитка.



«У випадку, якщо пасажир придбав квиток без автостанційного збору, контролер може вимагати оплату, оскільки у законі чітко прописано, що пасажир лише при сплаті автостанційного збору має право здійснити посадку на території автостанції. В іншому випадку немає права користуватися її послугами і може здійснювати посадку у будь-якому місці за межами автостанції. Фактично, перебуваючи на території автостанції, пасажир уже користується її послугами», – зазначила Лариса Бондарчук.



Що ж входить до цього збору? У статті 36 Закону України «Про автомобільний транспорт» визначено перелік обов’язкових послуг, які надаються пасажирам за умови його сплати: продаж квитків, користування приміщенням для очікування із місцями для сидіння, доступ до громадських вбиралень, інформування щодо розкладу руху автобусів та вартості поїздки.



Втім, виникає питання: чому вбиральня на території автостанції платна?



«Якщо пасажир придбав квиток у касі, сплативши автостанційний збір, він не платить за користування громадською вбиральнею. Йому потрібно лише предʼявити квиток при вході працівникові вбиральні», – пояснила Бондарчук.



Попри законодавчі норми, журналістка зазначає, що ситуація залишається суперечливою.



«Ми живемо у вік новітніх технологій, які покликані робити життя зручнішим і комфортнішим. Сьогодні можна замовити квиток у кілька кліків, оплатити проїзд телефоном чи забронювати поїздку онлайн. Але виявляється, якщо перевізник не узгодив з агентом умову про обов’язкову оплату автостанційного збору, вже на самій автостанції з пасажира будуть окремо вимагати оплату», – йдеться у дописі.



Це створює неприємні ситуації – люди обурюються, адже думають, що вже все сплатили при купівлі квитка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію