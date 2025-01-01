Атака сарани на Волині: фахівці прогнозують час поширення

Аграріїв закликають перевірити свої землі: саме зараз сарана завершує відкладати яйця.Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби.Яйця сарани зимуватимуть у верхньому шарі ґрунту (на глибині до 5 см) у спеціальних захисних капсулах, які називаються ворочками. Одна самка може відкласти кілька таких ворочків.«Масове відродження личинок починається, коли температура ґрунту на глибині залягання яєць досягає приблизно 23°C. Зазвичай це відбувається у травні», – попереджає відомство.Личинки сарани, які ще не мають крил, починають активно живитися, поступово збільшуючись у розмірах і набуваючи вигляду дорослої комахи. Цей період триває від 35 до 45 днів, розповіли у Держпродспоживслужбі.Навесні у визначених місцях рекомендують організувати постійний нагляд за розвитком саранових та за необхідності провести локалізацію вогнищ надпорогової чисельності.Сприятливі погодні умови літнього та початку осіннього періодів поточного року (висока температура повітря та тривала посуха) сприяли активізації сарани.