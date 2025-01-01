Курс валют на 27 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 27 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 27 вересня. Долар додав ще 8 коп. Євро зріс на 6 коп. Польський злотий - на 2 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,49 (+8 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,71 (+6 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,42 (+2 коп.)

