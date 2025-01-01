На Волині скажена лисиця напала на стадо корів і покусала пастуха





Журналісти ВСН відшукали пастуха та поспілкувалися з ним. Віталій, так звати пастуха, розповів, як 17 серпня о 10 годині разом зі своєю жінкою пас 44 корови на пасовищі між селами Язавні і Під'язівці.



«Спочатку все було спокійно. Потім я помітив, що через дорогу, біля водопою, де стояли всі корови, підбігає лисиця. Вона була приблизно за 50 метрів від стада. Я одразу піднявся і закричав дружині, яка була ближче до корів, щоб попередити її — лисиця біжить».



А далі, як у кошмарі. Лисиця біжить у стадо корів і в момент уже сидить на одній з них і вгризається у холку. Та так вгризлася, що корова від болю впала. «Лисиця раптово кинулася на корову, вхопила її зубами за холку і настільки сильно, що корова впала на коліна».



Після цього пан Віталій взяв кийок та кинувся до тварини, щоб врятувати її, але лисиця швидко переключилась на нього. Зброя виявилась ненадійною і швидко зламалась.



«Я одразу дістав ніж, але лисиця кинулася на мене. Я намагався відмахуватися, проте вона вхопила мене за ногу і збила з ніг. Спочатку я намагався відбитися лезом, вдарив її по морді, сподіваючись, що відпустить, але вона не відпускала. Вибору не залишалося — мені довелося перерізати їй горло».



Після смерті тварини Віталій викликав ветеринарів, які згодом підтвердили, що у тварини був сказ, і сам чоловік звернувся до медиків. Після цього випадку всіх тварин у селі вакцинували ще раз. Місцеві жителі розповідають, що неодноразово бачили як дорослих лисиць, так і ще зовсім малих, чи то в полі, чи то в селі.



За день до цього інциденту в сусідньому селі лисиця напала на жінку, теж на пасовищі. А за кілька днів після ці ж тварини напали на коня в полі. Місцеві жителі стверджують, що проблема такого нашестя — у забороні відстрілу, мовляв, популяція хижаків росте.

