Рішення на професійній кухні: Встигни за трендами разом з Kurator





Які проблеми вирішують інноваційні підходи?

Щодня ресторатори стикаються з викликами: оптимізація витрат, дотримання якості та впровадження нових смаків. Інноваційні рішення, такі як готові до використання напівфабрикати, дозволяють зменшити час на приготування, забезпечуючи стабільний фудкост без втрати якості. Наприклад, згідно з даними дослідження ринку HoReCa, заклади, що використовують напівфабрикати, скорочують витрати на сировину до 30%.



Переваги заморожених продуктів

Збереження якості та свіжості: технології шокової заморозки здатні зберігати текстуру та смак продуктів так само, як і в день приготування.

Можливість контролю обсягів і зменшення втрат: до 20% страв, які готуються на основі заморожених продуктів, менше піддаються втратам у разі скасування замовлень.

Швидкість та зручність використання: час приготування страв може бути скорочено на 25%, завдяки чому кухня може обслужити більше відвідувачів одночасно.

Практичні поради: як інтегрувати інновації на вашій кухні

Оцифровуйте процеси: автоматизація замовлень та контроль за запасами знижує людський фактор. Впровадження ERP-системи здатне скоротити втрати до 15% за рахунок оптимізації процесів.

Оптимізуйте меню: включення заморожених продуктів дозволяє зберігати якість страв на незмінному рівні без додаткових затрат. Для закладів, що пропонують сезонні страви, заморожені продукти – ідеальне вирішення.

Обирайте надійних постачальників: партнерство з провідними брендами, як-от Kurator, забезпечує стабільність та якість обслуговування. Згідно з відгуками, 87% клієнтів зазначають підвищення продуктивності після початку співпраці з Kurator.

Kurator: інновації, які працюють для вас

Kurator – це приклад того, як стрімкий розвиток можна поєднати з високим рівнем якості. Заснований у 2020 році, бренд швидко завоює ринок HoReCa завдяки своєму інноваційному підходу та високотехнологічному виробництву. Індивідуальний підхід, кастомізація асортименту під потреби клієнта та автоматизація процесів роблять його незамінним на сучасній кухні. Kurator постачає м'ясні продукти, які відповідають вимогам сучасних споживачів і задовольняють найвищі стандарти якості. Завдяки офіційним представникам у 6 регіонах України, доставка продукції здійснюється без затримок.



Висновок: Не відставайте від інновацій

Професійна кухня потребує швидких рішень, які дозволяють зберегти якість та підвищити ефективність. Інноваційні підходи та продукти, як заморожені котлети, надають змогу залишатися на вершині гастрономічного успіху. В умовах зростаючої конкуренції ресторанне господарство змушене шукати нові методи підвищення якості послуг. Не зволікайте, інтегруйте нові рішення вже сьогодні.

