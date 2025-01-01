Чому цибуля гниє під час зберігання: помилка, якої припускаються 90% дачників





Коли викопувати цибулю



Більшість городників, боячись осінніх дощів або прагнучи швидше звільнити місце, викопують цибулю до того, як вона повністю дозріє. Головна ознака готовності цибулі до збирання — це повністю полягле, пожовкле й висохле бадилля.



Ризики, спричинені раннім викопуванням цибулі



Якщо зібрати врожай занадто рано, це впливає на лежкість цибулі:



Недозріла цибулина має товсту, соковиту шийку (місце з’єднання пера з головкою). У здорової, визрілої цибулі ця шийка має висохнути, стати тонкою і герметично закрити головку, перетворившись на природний бар’єр. Якщо ж шийка залишається вологою, вона стає відкритими «воротами» для проникнення грибкових і бактеріальних інфекцій, зокрема найпоширенішої — шийкової гнилі.



Недозріла цибуля не встигає сформувати щільні, сухі зовнішні луски, які є першим і найважливішим захистом від вологи та патогенів. Без них процес загнивання може розпочатися вже за кілька тижнів після закладання.



Цибуля, яку викопали зарано, може бути абсолютно здоровою на вигляд, але її негерметична шийка дозволяє інфекції швидко руйнувати головку зсередини.



Хоча поспіх є найчастішою причиною, надто пізнє збирання також несе ризики, особливо під час дощової погоди. Цибуля, яка перележала в сирому ґрунті, може піти у вторинне зростання або почати псуватися ще до викопування, стаючи вразливішою до хвороб.



Як підготувати цибулю до зберігання



Для того, щоб цибуля зберігалася довго і без втрат, критично важливо дотриматися трьох етапів підготовки:



Приблизно за два тижні до запланованого збирання необхідно повністю припинити поливання. Це стимулює відтік поживних речовин з пера в головку, сприяє висиханню шийки та зміцнює зовнішні луски, підвищуючи загальну стійкість цибулини до хвороб.



Після викопування (яке має відбуватися в суху погоду) цибулю потрібно якісно просушити. Її розкладають тонким шаром разом із бадиллям і корінням на сонці, під навісом або в добре провітрюваному приміщенні. Цей процес триває від 10 до 20 днів. Мета — повне висихання шийки та лусок. Недостатньо просушена цибуля приречена, адже волога — ідеальне середовище для розвитку гнилі.



Обрізати бадилля можна лише тоді, коли воно повністю висохне, а шийка стане сухою і ламкою. Залиште шийку завдовжки приблизно 3–5 см. Вологе обрізання — це прямий шлях для інфекцій всередину головки, оскільки відкриває незахищений зріз.



Навіть за умови ідеальної підготовки важливо підтримувати у сховищі оптимальну температуру та вологість (близько 60–70%) і регулярно перевіряти запаси. Одна зіпсована цибулина, уражена грибком, здатна заразити цілу партію.

