На Волині вовки атакують село: заходять на подвір'я та нападають на овець





Вже понад місяць вовки нападають на отари овець на пасовищах, а іноді заходять і на подвір’я господарів.



Пан Микола, один із потерпілих, розповів журналістам ВСН, що близько тижня тому, 14 вересня, вовк атакував його отару. Подія трапилася на пасовищі за Млиновим у напрямку Годиня.



Зранку він, як зазвичай, вигнав отару на пашу, припнув її і періодично наглядав. Разом із його вівцями паслися й сусідські.



«Вийшов, бачу, овечки підійшли ближче до хати. Думаю, піду, нажену їх назад. Виходжу, наганяю, а вони не хочуть іти, вертаються.Глянув у той бік, на край пасовища, але нічого не бачу.



Підійшов ближче, одразу не зрозумів, що відбувається. Аж потім бачу — вовк. По ту сторону пасовища роздер овечку, повитягував нутрощі. Біля вже роздертої лежали інші вівці — загризені. Він, мабуть, ходив по колу».



У всіх загиблих однакові сліди — перекушений хребет та укуси на шиї й біля вух. Господар припускає, що на отару напало кілька вовків, але сам бачив лише одного. За короткий проміжок часу один вовк навряд чи міг задушити дев’ять овець — три Миколи та шість його сусідів. Жертвою стали як ті, що паслися вільно, так і ті, що були на прив'язі. Одна з овець намагалася втекти, але теж загинула.



Дві вівці пана Миколи залишилися живі, їх він забрав додому. Планував використати у господарстві, але зателефонував ветеринару. Сказ у тварин не підтвердився, а «тушки» закопав подалі за його рекомендацією.



Місцеві жителі стверджують, що вовки неодноразово заходили й у саме селище. Минулого тижня роздерли овечку на подвір’ї одного з мешканців.



«У п’ятницю, у сусіда біля хати вовк потягнув овечку, прив’язану у дворі. На другий день ми знайшли лише шкуру та шматок шнурка».



Багато хто вважає, що саме через заборону полювання у лісах розмножилося чимало дичини. У канавах достатньо бобрів, дрібних диких звірів вистачає на зарослих чагарниками паях, де ніхто не ходить.



В Годині, що розташоване практично в лісі, чоловік був змушений продати корову, бо вовки постійно підбиралися до хліва.

