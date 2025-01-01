Коли найкраще викопувати буряк і моркву для тривалого зберігання





Коли викопувати буряк та моркву



Часто виникає спокуса викопати врожай уже на початку вересня. Однак досвідчені господарі застерігають: саме у другій половині вересня та на початку жовтня, коли ночі стають прохолоднішими, а ґрунт ще теплий, коренеплоди переживають останній і найінтенсивніший ріст. Вони можуть збільшитися майже на чверть, що суттєво вплине на загальний обсяг урожаю, передає



Головний орієнтир для визначення терміну викопування — погода. Оптимальний період припадає на кінець вересня — першу декаду жовтня.



Морква та буряк здатні витримати невелике похолодання, навіть до −1…−2∘C. Щоб убезпечити вразливі, виступаючі над землею «голівки» буряка, їх варто підгорнути додатковою порцією ґрунту.



Проте, збирання має відбутися до перших серйозних заморозків. Це особливо критично для буряка, оскільки мороз може пошкодити його верхню частину, що гарантовано призведе до швидкого гниття або почорніння серцевини при зберіганні.



Погодні умови — наші помічники та вороги. Занадто тепла осінь може призвести до того, що буряк стане жорстким і волокнистим, дощова осінь змушує овочі набирати зайву вологу, через що вони втрачають смак і починають тріскатися.



Сухий ґрунт на початку осені — найкращий союзник, оскільки в ньому коренеплоди почуваються комфортно і максимально накопичують цукор та вітаміни.



Як правильно викопувати корнеплоди



Після того, як час визначено, переходимо до самого збору. Ключове правило: уникнути будь-яких механічних пошкоджень.



Ніколи не висмикуйте коренеплоди руками! Використовуйте вила або лопату, акуратно підкопуючи їх ізбоку. Потім, притримуючи за бадилля, обережно витягніть із землі.



Категорично заборонено струшувати землю, вдаряючи овочами об інструмент. Це створює мікротравми, які стануть вхідними воротами для інфекцій. Ґрунт слід обережно видалити руками (бажано в рукавичках).



Коренеплоди викопують вранці у суху погоду і залишають на цілий день на грядці, щоб вони просохли.



Увечері гострим ножем акуратно видаляють бадилля.



Своєчасний збір, проведений з максимальною увагою, — це гарантія того, що ви матимете багатий урожай і зможете насолоджуватися смаком домашніх овочів до наступної весни.

