Всього одна квітка — і білокрилка зникне з саду на відстані 30 метрів

Якщо ви стикалися з білокрилкою, то точно знаєте, який це справжній морок для саду. Ця дрібна, але нахабна шкідниця буквально “висмоктує” соки з рослин, залишаючи їх пожовклими, ослабленими й пригніченими. Особливо страждають помідори, огірки та капуста — там білокрилка почувається, мов удома. Та досвідчені садівники радять не кидатися одразу на хімію: існує простий і природний спосіб захисту — посадити квітку-охоронця, яка відлякує шкідника сама по собі. Ідеальний вибір — агератум.Ця чарівна рослина відома своїми пухнастими «в’язаними» кульками блакитного, рожевого чи білого кольору. Але її краса — не єдине: агератум справляється як природний інсектицид і особливо ефективний проти білокрилки.Вирощувати агератум дуже просто, навіть для новачків. Насіння сіють навесні, у березні-квітні, у теплиці чи на підвіконні, бо квітка любить тепло. Ґрунт потрібен звичайний, пухкий, з додаванням піску. Поливання не вимагає особливостей — рослина любить вологу, але без надмірності.Сходи з’являються за 7–14 днів. Коли паростки зміцніють, їх можна пікірувати у горщики, а на відкриту ділянку висаджувати у травні–червні, уважно стежачи, щоб не було холодних стрибків температури. Місце краще обрати сонячне, з легкою тінню в обідню спеку, а відстань між кущиками — 20–25 см.Догляд за агератумом мінімальний: підживлювати раз на місяць звичайними комплексними добривами, обрізати сухі гілочки для пишнішого цвітіння. Щоб ефективно відлякувати білокрилку, дотримуйтеся простої схеми: одна рослина на три квадратні метри — і комаха тікає, “піднявши білий прапор”.Агератум цвіте весь сезон до осені, радує око своїми пухнастими синьо-фіолетовими кульками та перетворює ваш сад на оазис краси й спокою без шкідників.