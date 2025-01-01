Чи очікувати магнітні бурі 27 вересня: прогноз
Сьогодні, 10:12
У суботу, 27 вересня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.
Про це повідомляє Meteoprog.
Минулої доби на Сонці зафіксували п'ять спалахів класу С. Такі спалахи суттєво не впливають на Землю.
Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
За даними meteoagent, 27 вересня очікується магнітна буря з К-індексом 3 (зелений рівень).
