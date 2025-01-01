Маневичі стали на дев’ять років молодшими: офіційно затверджено нову дату заснування селища

На позачерговій 65-й сесії Маневицької селищної ради депутати ухвалили історичне рішення — визнати 1901 рік офіційним роком заснування Маневич.

Дискусія щодо дати заснування селища тривала понад рік. Її ініціював місцевий краєзнавець Роман Павлюк, а підтримала громадська організація «Активна Громада Маневиччини». Раніше вважалося, що Маневичі засновані у 1892 році, проте жодних архівних підтверджень цьому не знайдено.

Натомість, науковці Волинського національного університету імені Лесі Українки, провівши фахове дослідження на замовлення громади, встановили: перша письмова згадка про станцію Маневичі датується 1901 роком. Саме його і слід вважати початком історії селища.

Відтак, у наступному 2026 році Маневичі відзначатимуть своє 125-річчя. Попереду — технічні зміни в офіційних документах, зокрема оновлення паспорта громади.

Це рішення стало результатом співпраці селищної ради, науковців і громадськості — і є важливим кроком до встановлення історичної справедливості.


