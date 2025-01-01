Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 28 вересня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 9-14° тепла, в Луцьку вночі 5-7° тепла, вдень 11-13° тепла.

