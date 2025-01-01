Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 28 вересня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 28 вересня
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на неділю, 28 вересня. На всій території Волині буде дощова погода.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 9-14° тепла, в Луцьку вночі 5-7° тепла, вдень 11-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Олександр Мишко
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 28 вересня
Сьогодні, 20:00
Зруйновану через обстріл частину багатоповерхівки в Луцьку демонтують за понад 9 з половиною мільйонів гривень
Сьогодні, 19:17
Які фруктові дерева варто посадити у жовтні: список
Сьогодні, 18:10
Спалив хату батька співмешканки: 36-річного волинянина судили вдесяте
Сьогодні, 17:06
Медіа
відео
1/8