Луцьк обійшов і Львів, і Київ: в яких містах оренда квартири «з'їсть» майже всю зарплату

У Луцьку на оренду 1-кімнатної квартири потрібно витратити 73% заробітної плати.

Про це свідчать вересневі дані ЛУН, передає "Конкурент".

В ЛУН порахували, який відсоток середньої зарплати йде на оренду 1-кімнатної квартири в різних містах країни, і порівняли власні дані з даними офіційної статистики.

За інформацією ЛУН, найбільш недоступне для орендарів житла - місто Ужгород. Середній бюджет оренди 1-кімнатної квартири тут майже дорівнює середньому заробітку в місті, а співвідношення зарплатня/оренда становить рекордні по Україні 84%.

На другому місці – Луцьк, де на оренду 1-кімнатної витрачається 73% щомісячного місцевого заробітку.

Третє місце посідає Івано-Франківськ, в якому середня вартість оренди 1-кімнатної дорівнює 72% середньої зарплати по місту.

На четвертому місці – Львів, в якому бюджет на оренду 1-кімнатної з'їдає 70% щомісячного заробітку.

Київ посідає п'яте місце в країні за найвищим співвідношенням вартості оренди до зарплати – 67%.

