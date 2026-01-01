Новорічне диво: з допомогою соцмереж волинські бійці знайшли дім для кошеняти з фронту
Сьогодні, 10:32
Опісля публікації фотодобірки із котами на фейсбук-сторінці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вдалося знайти домівку для кошенятка із фронту.
Про це військова частина повідомила у фейсбуці.
«Неймовірна історія про врятоване життя. Про маленькі перелякані очі кошеняти, яке знайшло дім і любляче серце», - зазначили у 14-й бригаді.
Напередодні Нового року на сторінці бригади у фейсбуці опублікували фотодобірку з котами, про яких дбають Князівські воїни. На одній зі світлин – чорне кошеня, що сиділо на снігу з розгубленим поглядом.
Користувачі активно поширювали допис, підтримували його вподобайками та коментарями. Фото з кошеням побачила пані Тетяна, яка у перший день нового року, 1 січня, написала в коментарі, що хотіла б забрати малюка.
«А далі… дорога, стрес від їзди у військовій автівці і знайомство з новою домівкою. Тепер це кошеня - Фелікс щасливий! З паспортом, власним ветлікарем і, головне, з турботливою і люблячою людиною поряд! Комусь ця історія, можливо, видасться дрібʼязковою, але ми впевнені, що добро і любов не можна виміряти. Вони просто є! В наших серцях!» - йдеться у повідомленні.
