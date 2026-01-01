На Волині затримали далекобійника, який організував схему втечі ухилянтів за кордон

Працівники СБУ і Національної поліції заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали чотирьох організаторів оборудок.Так, на Волині викрито водія-далекобійника, який пропонував військовозобов’язаниму вантажному відсіку свого авто, повідомляє в телеграмі СБУ.Правоохоронці затримали фігуранта на митному посту під час спроби вивезти «клієнта» у спеціально облаштованому тайнику вантажівки.У Хмельницькій області викрито двох 18-річних мешканців Буковини, які організували міжнародний «трафік» військовозобов’язаних за кордон поза пунктами пропуску.За матеріалами справи, ділки на власних авто вивозили ухилянтів з Кам’янця-Подільського до Чернівецької області, оминаючи блокпости. Далі клієнтів супроводжували за кордон лісовими стежками.В Одесі правоохоронці викрили завідувачку відділення невропатології місцевої клінічної лікарні, яка торгувала фіктивними довідками про інвалідність.Для реалізації оборудки посадовиця використовувала своє членство у експертній команді оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:▪ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);▪ ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Волинській, Хмельницькій і Одеській областях спільно з Держприкордонслужбою та Національною поліцією за процесуального керівництва Кам’янець-Подільської окружної, Волинської та Одеської обласних прокуратур.