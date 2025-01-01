На Волині за $7 тисяч солдат намагався вивезти ухилянта за кордон

На Волині правоохоронці затримали військовослужбовця за «допомогу» уза 7 тисяч доларів США.Про це повідомила спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону.За даними слідства, 26-річний військовослужбовець разом із невстановленим спільником за грошову винагороду погодився сприяти громадянину призовного віку у незаконному виїзді за межі України під час воєнного стану.Встановлено, що за 7 тисяч доларів США він надав чоловіку поради та детальні інструкції щодо незаконного перетину державного кордону, зокрема наказав прибути до Луцька та очікувати подальших вказівок. Також він запевнив «клієнта», що наступного дня його заберуть та відвезуть до відправного пункту.Згодом службовець надіслав чоловіку геолокацію з вимогою прибути туди пішки. У зазначеному місці військовий зустрів громадянина на автомобілі та сказав покласти гроші до схованки в салоні, що той і зробив.Після передачі коштів солдата затримано у порядку ст. 208 КПК України.За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону військовому повідомлено про підозру за фактом сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.Досудове розслідування – ГУ НП у Закарпатській області за оперативного супроводу ОРВ 27 прикордонного загону ДПС України.