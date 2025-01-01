Уночі в Луцьку зловили п’яного водія: відсторонили від керування авто





Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.



Інспектори, спілкуючись із керманичем, виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти огляд на приладі Драгер. Результат — 0,97 проміле алкоголю в крові.



Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали адміністративні матеріали за:



• ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без наявності відповідних документів)

• ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.



