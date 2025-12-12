Вибори в Україні можливі за умови, що США домовляться з РФ про припинення вогню

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до проведення виборів, однак це можливо лише за умови повного припинення вогню, про що Сполучені Штати повинні вести перемовини безпосередньо з Росією.



Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента за підсумками засідання "Коаліції охочих", пише



"Саме Америка може допомогти із цим (забезпеченням умов для виборів – ред.) найбільше. Якщо зараз виникає потреба у виборах, має бути припинення вогню – щонайменше на період виборчого процесу та голосування. Це те, що потрібно обговорювати. Відверто кажучи, ми тут, в Україні, вважаємо, що Америка повинна поговорити з російською стороною щодо цього", - йдеться в повідомленні.



Під час онлайн-зустрічі з міжнародними партнерами глава держави окреслив бачення майбутніх безпекових домовленостей. За словами президента, українська сторона працює над рамковим документом, який має стати основою безпеки України.



Зеленський наголосив на принциповому моменті: цей документ повинен бути не просто політичною декларацією, а "юридично зобов'язуючою угодою". Для цього, на його переконання, він має пройти процедуру схвалення в Конгресі США. Тільки такий шлях гарантуватиме надійність та реальне виконання домовленостей.



Президент також повідомив, що напередодні Україна передала американській команді оновлену версію цього рамкового документа. Він містить 20 ключових пунктів, які, за словами Зеленського, можуть стати фундаментом для всієї архітектури безпеки.



"Я очікую зворотного зв'язку від Америки", – сказав президент.



Окремо глава держави акцентував на тому, що дієві гарантії безпеки неможливо реалізувати виключно у двосторонньому форматі. Цей процес потребує залучення Європи та всіх учасників "Коаліції охочих", зокрема таких тихоокеанських партнерів, як Японія, Австралія, Канада та Нова Зеландія. Їхня підтримка є критичною для стійкості майбутньої конструкції безпеки.



Також президент зазначив, що з американською стороною було обговорено економічну угоду, яка передбачає участь США у відбудові, повоєнному розвитку та реалізацію спільних інвестиційних проєктів.



Також президент наголосив на важливості розширення програми PURL. Зеленський подякував партнерам за посилення протиповітряної оборони, що дозволяє захищати енергетичну систему від російських атак, та вчергове закликав союзників прискорити реалізацію механізму використання заморожених російських активів на користь України.



В нещодавньому інтервʼю президент США Дональд Трамп заявив, що Україні "настав час" провести президентські вибори.



Зеленський у відповідь на це заявив, що "завжди готовий" до виборів. Також він зазначив, що міжнародні партнери повинні забезпечити безпеку під час проведення виборів.



11 грудня Зеленський повідомив, що після сигналів від Сполучених Штатів попросив народних депутатів підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.



Віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що наразі у Раді немає жодних "чернеток" чи законодавчих ініціатив щодо проведення виборів під час воєнного стану.

