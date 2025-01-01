На Волині помер багаторічний настоятель храму

На Волині помер багаторічний настоятель храму
Помер протоієрей Іван Драган, багаторічний настоятель Свято-Симеонівського храму села Суходоли.

Про це повідомили у Володимирській міській раді.

"11 грудня, на 73-му році життя, перестало битися серце багаторічного настоятеля отця Івана Драгана. Він був визначним духовним наставником, який віддав своє життя служінню вірі, Богу та громаді. Його багаторічна праця залишила світлий слід у серцях парафіян та всіх, хто знав його.

Міський голова, депутатський корпус та виконавчий комітет Володимирської міської ради висловлюють найщиріші співчуття родині, близьким та всім, хто знав отця Івана. Це непоправна втрата для всієї Володимирської громади", - зазначається в дописі.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!


