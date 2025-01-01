На війні поліг відомий тренер із Волині
Сьогодні, 10:21
Підтвердили загибель на Донеччині Віталія Тимофеєва з Ковеля, який півтора року вважався зниклим безвісти.
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
«З невимовним болем змушений повідомити Ковельській громаді звістку про загибель ковельчанина, мужнього воїна, чиє ім’я знають тисячі людей, а його відданість справі спорту і захисту держави є прикладом для кожного», - зазначив мер.
Завтра, 13 грудня, у Ковелі проводжатимуть в останню земну дорогу заступника командира батальйону з артилерії 2-го механізованого батальйону військової частини А7028, майора Тимофєєва Віталія В’ячеславовича. Він загинув 21 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі н.п. Очеретине Покровського району Донеччини.
Прощання з Героєм відбудеться у суботу, 13 грудня, за таким порядком:
• 12:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
• 13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховання бійця відбудеться на Алеї Героїв міського кладовища.
«Світла пам’ять і вічна слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.
Довідково:
Віталій Тимофєєв спортом займався з дитинства. Здобувши вищу освіту, відкрив безоплатну секцію кікбоксингу на базі Дитячо-юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича в Ковелі.
На захист України від загарбників Віталій Тимофєєв уперше став задовго до повномасштабного вторгнення — ще 2015 року, коли за мобілізацією прийшов на службу в окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого. У її складі він дослужився до командира роти вогневої підтримки й у 2016 році звільнився у запас.
Та вже на самому початку великої війни, 25 лютого 2022 року, Віталій добровольцем пішов на фронт. Служив у званні капітана на посаді командира роти вогневої підтримки Ковельського батальйону однієї з бригад Сил тероборони Збройних сил України. Герой так згадував перші дні спротиву російській навалі:
«Як тренер я розумів, що найголовніше для ефективної командної роботи це психологічна сумісність воїнів у колективі... Я одразу сказав підлеглим – головне витримати перший бій. Під час першого штурму ворог на бронетехніці зайшов у яр, де їх не було видно, потім висунувся на 50 метрів та почав насипати з гранатометів та кулеметів. росіяни намагалися зайти з флангу, але завдяки правильному розташуванню людей та гарній роботі нашого мінометного розрахунку всі їхні спроби вибити нас з позицій були марні», – розказують про тренера.
Від самого дитинства віддавши себе спорту, Віталій і під час навчання в Одеській державній академії будівництва та архітектури продовжив займатися спортивними єдиноборствами. Згодом він переїхав на Волинь, де вирішив спробувати себе у ролі тренера та закінчив Інститут фізичної культури та здоров’я СНУ імені Лесі Українки. Віталій Тимофєєв відкрив у Ковелі безоплатну секцію кікбоксингу на базі Дитячо-юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича і, де мали можливість займатись усі охочі діти та підлітки.
За час тренерської кар’єри Віталій виховав чимало чемпіонів та призерів кубків України, а також — призерів чемпіонатів та кубків Європи та світу. Зокрема, серед його вихованців - триразовий «срібний» призер чемпіонатів світу та володар срібних медалей чемпіонату Європи Юрій Зубчук. З-поміж підопічних багато й тих, хто боронить Україну зі зброєю в руках або займаються волонтерською діяльністю.
