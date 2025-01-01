На війні поліг відомий тренер із Волині

Підтвердили загибель на Донеччиніз Ковеля, який півтора року вважався зниклим безвісти.Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова«З невимовним болем змушений повідомити Ковельській громаді звістку про загибель ковельчанина, мужнього воїна, чиє ім’я знають тисячі людей, а його відданість справі спорту і захисту держави є прикладом для кожного», - зазначив мер.Завтра, 13 грудня, у Ковелі проводжатимуть в останню земну дорогу заступника командира батальйону з артилерії 2-го механізованого батальйону військової частини А7028, майора Тимофєєва Віталія В’ячеславовича. Він загинув 21 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі н.п. Очеретине Покровського району Донеччини.Прощання з Героєм відбудеться у суботу, 13 грудня, за таким порядком:• 12:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;• 13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Поховання бійця відбудеться на Алеї Героїв міського кладовища.«Світла пам’ять і вічна слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.