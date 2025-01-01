У Луцьку затримали дилера, який продавав наркоту по всій Україні

У Луцьку оперативники затримали зловмисника, який розповсюджував психотропи через закладки та поштові відправлення.

Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі співробітниками слідчого управління й слідчими Луцького РУП за процесуального керівництва прокуратури зупинили діяльність 28-річного жителя Луцька, який налагодив розгалужену мережу збуту психотропних речовин у великих розмірах.

Закладки волинянин робив по всій області, окрім того, психотропи надсилав замовникам й поштою, фактично розширивши свій «ринок» на всю Україну.

Для маскування він постійно змінював транспорт - використовував кілька автомобілів і мотоцикл. Фасував товар у орендованому гаражі, який перетворив на власну «лабораторію» для підготовки чергових партій.

Сьогодні правоохоронці провели санкціоновані обшуки в оселі наркозловмисника, у транспортних засобах і в гаражі. Звідти вилучили близько 100 грамів амфетаміну, уже розкладеного в закладки, гроші, ваги, телефони та інші докази, які фігурант використовував у своїй діяльності. Усе скеровано на дослідження.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК України. Нині вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 2 ст. 307 КК України. Поліцейські встановлюють походження наркотиків і перевіряють його можливих спільників. Розслідування триває.


