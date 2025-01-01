32-річна лучанка розповсюджувала наркотики та займалась сутенерством

Волинянку викрили на збуті психотропів та втягненні в заняття проституцією.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 32-річній жительці Луцька повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, а також у втягненні особи в заняття проституцією з використанням уразливого стану (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 303 КК України).Упродовж вересня 2025 року правоохоронці задокументували факти збуту жінкою у Луцьку психотропу PVP.Окрім того, встановлено, що підозрювана, дізнавшись про уразливий стан знайомої – відсутність місця проживання та матеріальні труднощі, з червня 2025 року втягнула її в заняття проституцією.Вона підшуковувала клієнтів, забезпечувала доїзд до них та забирала частину коштів, які чоловіки платили за такі «послуги».Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування та оперативний супровід: Луцьке РУП ГУНП в області.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.