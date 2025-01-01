У Луцьку виготовляли фальшиві довідки для ухилянтів, - прокуратура

У Луцьку виготовляли фальшиві довідки для ухилянтів, - прокуратура
Перед судом постануть троє жителів Луцька, які перешкоджали законній діяльності військових формувань.

Про це повідомила пресслужба волинської прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох волинян за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період (ч.2 ст.28 ч.1 ст.114-1 КК України).

Встановлено, що жителі Луцька упродовж липня-жовтня 2024 року виготовили для 12 громадян та в подальшому збули їм підроблені офіційні документи – тимчасові посвідчення військовозобов’язаного та довідки про надання відстрочки, видані одним із РТЦК та СП.

Ще для п'ятьох «клієнтів» чоловіки виготовили довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією.

Ці документи мали унеможливити мобілізацію громадян на військову службу.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки СБУ.

