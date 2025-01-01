За кордон - нібито «по роботі»: на Волині чоловік та жінка за гроші «допомагали» ухилянтам виїхати з країни

На Волині правоохоронці перекрили чергову нелегальну схему виїзду військовозобов`язаних за кордон.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Затримано двох фігурантів, які за “символічну суму” допомагали чоловікам призовного віку залишити країну. Тепер їм загрожує до 9 років позбавлення волі.Працівники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області, спільно з слідчими Луцького РУП, іншими підрозділами поліції та департаментом військової контррозвідки СБУ, за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури та силової підтримки КОРД, перекрили схему незаконного переправлення за кордон військовозобов`язаних. Оборудку налаштували 50-річний мешканець Луцького району та його 41-річна спільниця.На перший погляд, все виглядало легально: їхні клієнти оформлялись як водії транспортних засобів та виїжджали закордон нібито “по роботі”. Тільки от назад в Україну повертались лише транспортні засоби. Організатори, в свою чергу, отримували за таку “послугу” грошові кошти.30 вересня правоохоронці провели санкціоновані обшуки у їхніх помешканнях, на місці роботи та в транспортному засобі. Було вилучено автомобіль, грошові кошти, банківські картки, чорнові записи, флеш-носії, фіктивні документи та інші докази по справі.Обох фігурантів поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України.За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч.3 ст. 332 КК України. Суд обрав їм запобіжні заходи.