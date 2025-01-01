За кордон - нібито «по роботі»: на Волині чоловік та жінка за гроші «допомагали» ухилянтам виїхати з країни
Сьогодні, 13:01
На Волині правоохоронці перекрили чергову нелегальну схему виїзду військовозобов`язаних за кордон.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Затримано двох фігурантів, які за “символічну суму” допомагали чоловікам призовного віку залишити країну. Тепер їм загрожує до 9 років позбавлення волі.
Працівники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області, спільно з слідчими Луцького РУП, іншими підрозділами поліції та департаментом військової контррозвідки СБУ, за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури та силової підтримки КОРД, перекрили схему незаконного переправлення за кордон військовозобов`язаних. Оборудку налаштували 50-річний мешканець Луцького району та його 41-річна спільниця.
На перший погляд, все виглядало легально: їхні клієнти оформлялись як водії транспортних засобів та виїжджали закордон нібито “по роботі”. Тільки от назад в Україну повертались лише транспортні засоби. Організатори, в свою чергу, отримували за таку “послугу” грошові кошти.
30 вересня правоохоронці провели санкціоновані обшуки у їхніх помешканнях, на місці роботи та в транспортному засобі. Було вилучено автомобіль, грошові кошти, банківські картки, чорнові записи, флеш-носії, фіктивні документи та інші докази по справі.
Обох фігурантів поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України.
За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч.3 ст. 332 КК України. Суд обрав їм запобіжні заходи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Затримано двох фігурантів, які за “символічну суму” допомагали чоловікам призовного віку залишити країну. Тепер їм загрожує до 9 років позбавлення волі.
Працівники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області, спільно з слідчими Луцького РУП, іншими підрозділами поліції та департаментом військової контррозвідки СБУ, за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури та силової підтримки КОРД, перекрили схему незаконного переправлення за кордон військовозобов`язаних. Оборудку налаштували 50-річний мешканець Луцького району та його 41-річна спільниця.
На перший погляд, все виглядало легально: їхні клієнти оформлялись як водії транспортних засобів та виїжджали закордон нібито “по роботі”. Тільки от назад в Україну повертались лише транспортні засоби. Організатори, в свою чергу, отримували за таку “послугу” грошові кошти.
30 вересня правоохоронці провели санкціоновані обшуки у їхніх помешканнях, на місці роботи та в транспортному засобі. Було вилучено автомобіль, грошові кошти, банківські картки, чорнові записи, флеш-носії, фіктивні документи та інші докази по справі.
Обох фігурантів поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України.
За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч.3 ст. 332 КК України. Суд обрав їм запобіжні заходи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку водій Porsche вїхав у паркан і втік з місця аварії
Сьогодні, 14:10
Пішов з лікарні і не повернувся: у Луцьку розшукують зниклого безвісти 56-річного чоловіка
Сьогодні, 13:26
За кордон - нібито «по роботі»: на Волині чоловік та жінка за гроші «допомагали» ухилянтам виїхати з країни
Сьогодні, 13:01
Нова втрата: на Донеччині поліг волинянин Сергій Панасюк
Сьогодні, 12:36
У «Любарті» створюють батальйон безпілотних систем
Сьогодні, 12:10