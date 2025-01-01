Пішов з лікарні і не повернувся: у Луцьку розшукують зниклого безвісти 56-річного чоловіка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Скубія Ігоря Романовича, 25 березня 1969 р.н, жителя Луцького району, с. Вишнів.



Чоловік 08 жовтня близько 10:00 години залишив медичний заклад у Луцьку та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.



Прикмети безвісти зниклого: атлетичної тілобудови, зріст 180 см, волосся темне, карі очі, є вуса.



Був одягнений у коричневу куртку, сірі штани, сіру кепку із написом «WZ», рожеві гумові капці.



"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0979190466, 0993633592 або 102", - наголошують у поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

