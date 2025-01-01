Пішов з лікарні і не повернувся: у Луцьку розшукують зниклого безвісти 56-річного чоловіка
Сьогодні, 13:26
Поліція встановлює місцезнаходження безвісти зниклого жителя Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Скубія Ігоря Романовича, 25 березня 1969 р.н, жителя Луцького району, с. Вишнів.
Чоловік 08 жовтня близько 10:00 години залишив медичний заклад у Луцьку та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: атлетичної тілобудови, зріст 180 см, волосся темне, карі очі, є вуса.
Був одягнений у коричневу куртку, сірі штани, сіру кепку із написом «WZ», рожеві гумові капці.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0979190466, 0993633592 або 102", - наголошують у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Скубія Ігоря Романовича, 25 березня 1969 р.н, жителя Луцького району, с. Вишнів.
Чоловік 08 жовтня близько 10:00 години залишив медичний заклад у Луцьку та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: атлетичної тілобудови, зріст 180 см, волосся темне, карі очі, є вуса.
Був одягнений у коричневу куртку, сірі штани, сіру кепку із написом «WZ», рожеві гумові капці.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0979190466, 0993633592 або 102", - наголошують у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку водій Porsche вїхав у паркан і втік з місця аварії
Сьогодні, 14:10
Пішов з лікарні і не повернувся: у Луцьку розшукують зниклого безвісти 56-річного чоловіка
Сьогодні, 13:26
За кордон - нібито «по роботі»: на Волині чоловік та жінка за гроші «допомагали» ухилянтам виїхати з країни
Сьогодні, 13:01
Нова втрата: на Донеччині поліг волинянин Сергій Панасюк
Сьогодні, 12:36
У «Любарті» створюють батальйон безпілотних систем
Сьогодні, 12:10