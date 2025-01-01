У Луцьку водій Porsche вїхав у паркан і втік з місця аварії
Сьогодні, 14:10
У Луцьку водій Porsche здійснив ДТП і залишив місце події.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора в Луцьку патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у дворі одного з житлових комплексів.
Заявник повідомив, що невідомий автомобіль здійснив наїзд на металевий паркан і покинув місце події.
Інспектори оперативно прибули на місце, переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили, що до ДТП причетний водій автомобіля Porsche. Керманич не дотримався безпечного інтервалу, унаслідок чого здійснив наїзд на паркан.
Патрульні швидко розшукали водія, викликали його на місце події та склали адміністративні матеріали за:
ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
▪️за ст. 122-4 (Залишення місця вчинення ДТП) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора в Луцьку патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у дворі одного з житлових комплексів.
Заявник повідомив, що невідомий автомобіль здійснив наїзд на металевий паркан і покинув місце події.
Інспектори оперативно прибули на місце, переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили, що до ДТП причетний водій автомобіля Porsche. Керманич не дотримався безпечного інтервалу, унаслідок чого здійснив наїзд на паркан.
Патрульні швидко розшукали водія, викликали його на місце події та склали адміністративні матеріали за:
ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
▪️за ст. 122-4 (Залишення місця вчинення ДТП) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку водій Porsche вїхав у паркан і втік з місця аварії
Сьогодні, 14:10
Пішов з лікарні і не повернувся: у Луцьку розшукують зниклого безвісти 56-річного чоловіка
Сьогодні, 13:26
За кордон - нібито «по роботі»: на Волині чоловік та жінка за гроші «допомагали» ухилянтам виїхати з країни
Сьогодні, 13:01
Нова втрата: на Донеччині поліг волинянин Сергій Панасюк
Сьогодні, 12:36
У «Любарті» створюють батальйон безпілотних систем
Сьогодні, 12:10