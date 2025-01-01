У Луцьку водій Porsche вїхав у паркан і втік з місця аварії

У Луцьку водій Porsche здійснив ДТП і залишив місце події.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора в Луцьку патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у дворі одного з житлових комплексів.Заявник повідомив, що невідомий автомобіль здійснив наїзд на металевий паркан і покинув місце події.Інспектори оперативно прибули на місце, переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили, що до ДТП причетний водій автомобіля Porsche. Керманич не дотримався безпечного інтервалу, унаслідок чого здійснив наїзд на паркан.Патрульні швидко розшукали водія, викликали його на місце події та склали адміністративні матеріали за:ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);▪️за ст. 122-4 (Залишення місця вчинення ДТП) КУпАП.