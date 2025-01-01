У Луцьку водій Porsche вїхав у паркан і втік з місця аварії

У Луцьку водій Porsche вїхав у паркан і втік з місця аварії
У Луцьку водій Porsche здійснив ДТП і залишив місце події.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора в Луцьку патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у дворі одного з житлових комплексів.

Заявник повідомив, що невідомий автомобіль здійснив наїзд на металевий паркан і покинув місце події.
У Луцьку водій Porsche вїхав у паркан і втік з місця аварії

Інспектори оперативно прибули на місце, переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили, що до ДТП причетний водій автомобіля Porsche. Керманич не дотримався безпечного інтервалу, унаслідок чого здійснив наїзд на паркан.
У Луцьку водій Porsche вїхав у паркан і втік з місця аварії


Патрульні швидко розшукали водія, викликали його на місце події та склали адміністративні матеріали за:

ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);

▪️за ст. 122-4 (Залишення місця вчинення ДТП) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку водій Porsche вїхав у паркан і втік з місця аварії
Сьогодні, 14:10
Пішов з лікарні і не повернувся: у Луцьку розшукують зниклого безвісти 56-річного чоловіка
Сьогодні, 13:26
За кордон - нібито «по роботі»: на Волині чоловік та жінка за гроші «допомагали» ухилянтам виїхати з країни
Сьогодні, 13:01
Нова втрата: на Донеччині поліг волинянин Сергій Панасюк
Сьогодні, 12:36
У «Любарті» створюють батальйон безпілотних систем
Сьогодні, 12:10
Медіа
відео
1/8