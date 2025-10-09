Нещодавні російські удари знищили понад 60% видобутку газу в Україні, - Bloomberg





Про це пише



За даними уряду, удари 3 жовтня по Харківській і Полтавській областях вивели із ладу більшу частину газовидобувної інфраструктури. До повномасштабного вторгнення Україна забезпечувала власні потреби за рахунок внутрішнього видобутку.



Масовані російські атаки останніх днів знищили понад 60% вітчизняного видобутку природного газу в Україні, пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.



За даними уряду, удари 3 жовтня по Харківській і Полтавській областях вивели із ладу більшу частину газовидобувної інфраструктури. До повномасштабного вторгнення Україна забезпечувала власні потреби за рахунок внутрішнього видобутку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Масовані російські атаки останніх днів знищили понад 60% вітчизняного видобутку природного газу в Україні.Про це пише LB.ua з посиланням на Bloomberg.За даними уряду, удари 3 жовтня по Харківській і Полтавській областях вивели із ладу більшу частину газовидобувної інфраструктури. До повномасштабного вторгнення Україна забезпечувала власні потреби за рахунок внутрішнього видобутку.Масовані російські атаки останніх днів знищили понад 60% вітчизняного видобутку природного газу в Україні, пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.За даними уряду, удари 3 жовтня по Харківській і Полтавській областях вивели із ладу більшу частину газовидобувної інфраструктури. До повномасштабного вторгнення Україна забезпечувала власні потреби за рахунок внутрішнього видобутку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію