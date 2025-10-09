Нещодавні російські удари знищили понад 60% видобутку газу в Україні, - Bloomberg

Масовані російські атаки останніх днів знищили понад 60% вітчизняного видобутку природного газу в Україні.

Про це пише LB.ua з посиланням на Bloomberg.

За даними уряду, удари 3 жовтня по Харківській і Полтавській областях вивели із ладу більшу частину газовидобувної інфраструктури. До повномасштабного вторгнення Україна забезпечувала власні потреби за рахунок внутрішнього видобутку.

