Нещодавні російські удари знищили понад 60% видобутку газу в Україні, - Bloomberg
Сьогодні, 15:10
Масовані російські атаки останніх днів знищили понад 60% вітчизняного видобутку природного газу в Україні.
Про це пише LB.ua з посиланням на Bloomberg.
За даними уряду, удари 3 жовтня по Харківській і Полтавській областях вивели із ладу більшу частину газовидобувної інфраструктури. До повномасштабного вторгнення Україна забезпечувала власні потреби за рахунок внутрішнього видобутку.
