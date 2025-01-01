Чере «Ягодин» волинянин намагався перевезти в Польщу 20 блоків сигарет «на собі»

Рецидивіст із цигарками в штанах: волинянин намагався перевезти в Польщу 20 блоків сигарет «на собі».

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

За допомогою службової собаки митників на посту «Ягодин» викрили волинянина, який приховав 200 пачок цигарок під штанинами одягу. Чоловік виїжджав з України як водій порожньої вантажівки.

Підакцизний товар торгової марки «Lifa» без марок акцизного збору України, який за його свідченнями «купив на базарі», він закріпив на тілі за допомогою клейкої стрічки. Після спрацювання кінологічної команди – добровільно видав на вимогу посадової особи митного органу.
Примітно, що цей водій раніше уже неодноразово порушував митні правила. Лише в цьому році він двічі у судовому порядку був визнаний винним у спробах приховати товар від митного контролю. Відтак щодо нього складено протокол за ознаками ч. 2 ст. 483 Митного кодексу України. ЇЇ санкція передбачає накладення штрафу в розмірі від 150 до 200 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з їх конфіскацією. Цигарки вилучено, їхня вартість буде встановлена додатково.
