Кейтеринг, і коли він необхідний

Кейтеринг є незамінним при проведенні заходів вдома, в офісі або на природі. Формат включає не лише приготування їжі та її адресну доставку. До переліку послуг кейтерингової компанії входять:



обслуговування,

сервірування та оформлення столу,

розлив та подача напоїв гостям,

а також додаткові непрофільні послуги (декорування залів, допомога у пошуку організаторів розважальної сфери, музикантів, фотографів тощо).



У форматі виїзного ресторану можна легко організувати:



каву-брейк;

пікнік або барбекю;

весільний банкет;

фуршет (коктейль, банкет).

Обслуговування на виїзді дозволяє влаштувати шведський стіл, влаштувати проведення святкових та презентаційних заходів, урочистих званих сніданків, обідів чи вечерь, і навіть оформити дитяче свято. Полегшена версія кейтерингу передбачає доставку їжі додому до замовника, підвезення повноцінних обідів в офіс або навчальні заклади.



Сильні та слабкі сторони кейтерингу як послуги

Послуги кейтерингової агенції – це можливість легко й клопоту організувати прийом гостей та провести захід без витрат часу, який з користю можна витратити на спілкування із запрошеними. Як і інші види діяльності, кейтеринг має переваги та недоліки.



До числа останніх зазвичай входять потреба в додатковому приміщенні, де деякий час зберігатиметься запас чистих столових приладів, текстилю та обладнання для роботи офіціантів, та відносна дорожнеча (хоча вартість організації роботи виїзного ресторану в багато разів нижча, ніж оренда бенкетного залу). Але ці недоліки відносні й більш помітні при організації прийому з великою кількістю гостей.



Очевидною вигодою є можливість отримати якісну їжу, зроблену за індивідуальними та ексклюзивними рецептами. Приготування всіх страв проводиться зі суворим дотриманням технології та санітарних норм. До переваг проведення заходу із залученням компаній, що надають послуги кейтерингу, відносять можливість організувати свято, яке буде вигідно відрізнятися від застіль друзів.



Готова їжа ресторанного рівня,

сервірування,

доставка страв,

обслуговування заходу



і відсутність клопоту прибирання за гостями після застілля – все це можна віднести до позитивних сторін замовлення.



Перевагами замовлення їжі та обслуговування в кейтерингових агентствах є можливість заощадити час. Поряд із цим, у процесі підготовки свята замовник отримує можливість:



підібрати найбільш відповідний формат застілля,

замовити страви та закуски, які найбільше підходять до смаку,

обговорити перелік та кількість напоїв,

а також вибрати оформлення залу, столові прилади, текстиль та варіанти обслуговування.



Останнім часом на піку – постачання страв у коробках. До плюсів залучення кейтерингових агенцій відносять вибір місця проведення застілля (від класичного фуршету до званого банкету) та можливість організувати свято «під ключ».







